Con le zone rosse gli animali ripopoleranno le città: ormai si sentono a loro agio (Di martedì 16 marzo 2021) La foto di un cinghiale, morbidamente appisolato su un materasso vicino a bidoni dei rifiuti per la raccolta differenziata in una via romana, ha fatto il giro dei social. E ha ispirato queste riflessioni, che muovono anche dai numerosi commenti su questo blog in materia di sovrappopolazione. Alle volte pertinenti, alle volte un po' forzati rispetto alle questioni ambientali di cui si parla in quei post. Quando il mitico e rivoluzionario Sierra Club (1968) pubblicò The population bomb, la popolazione della Terra cresceva a un tasso annuale del 2,1%. Continuando così, la mia generazione avrebbe forse sperimentato alcune delle profezie di Paul Ehrlichs, il biologo che scrisse quel libro fortunato assieme alla moglie. Le previsioni più catastrofiche, come le carestie globali, non si sono avverate. La fame c'è ancora, colpisce circa 800 milioni di persone da 20 anni, una moltitudine ...

