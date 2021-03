Come il Covid ha battuto l’Ue e lanciato l’Asia (Di martedì 16 marzo 2021) Con il passaggio della pandemia di coronavirus, lo scorso 2020 tutte le economie mondiali sono precipitate in una fortissima recessione (anche in doppia cifra, Come nel caso di alcuni Paesi europei) oppure, Come nel caso della Cina, con una dura contrazione della crescita attesa. Tuttavia, secondo le stime degli esperti il 2021 sarebbe dovuto essere InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 16 marzo 2021) Con il passaggio della pandemia di coronavirus, lo scorso 2020 tutte le economie mondiali sono precipitate in una fortissima recessione (anche in doppia cifra,nel caso di alcuni Paesi europei) oppure,nel caso della Cina, con una dura contrazione della crescita attesa. Tuttavia, secondo le stime degli esperti il 2021 sarebbe dovuto essere InsideOver.

Advertising

borghi_claudio : @marcodimeco Guardi che c'è disinformazione sia nel dire 'morirete tutti' sia nel dire 'nessun rischio'. La gente n… - davidefaraone : Vergognoso, non ci sono altre parole per definire l’attacco subito dall’@istsupsan, il quartier generale della lott… - AlexandraGeese : ??Domani,H21: le donne sono le più colpite dalla crisi Covid,ma non hanno potere decisionale e i fondi… - kariuki74 : Quando in un talk show @agorarai fai parlare personaggi senza competenza come #lorenzin , la tua trasmissione ha l'… - PrincipessaZel1 : #mattino5 #ISS #Speranza #Draghi Perché non rendono pubblici i dati sulle reazioni ai vaccini o sui relativi deces… -