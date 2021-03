"Colpa della mer*** dei m***". Roberto Saviano ricoverato? Delirio e insulti dal letto di ospedale (Di martedì 16 marzo 2021) Roberto Saviano ha pubblicato sulla propria pagina di Facebook la foto di un lettino di ospedale. Prima di leggere la didascalia a corredo dello scatto, in molti hanno pensato che lo scrittore - divenuto famoso soprattutto per la stesura di Gomorra, che è diventato una serie televisiva di successo - fosse in ospedale a causa del coronavirus, che da un anno a questa parte non risparmia quasi nessuno. E invece no, stavolta il Covid per fortuna non c'entra assolutamente nulla. Il motivo della sua “visita” ospedaliera lo ha spiegato il diretto interessato: “Mi tocca… le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime. Forse tutta la m***a ricevuta dai m***i, in questi anni, doveva essere drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021)ha pubblicato sulla propria pagina di Facebook la foto di un lettino di. Prima di leggere la didascalia a corredo dello scatto, in molti hanno pensato che lo scrittore - divenuto famoso soprattutto per la stesura di Gomorra, che è diventato una serie televisiva di successo - fosse ina causa del coronavirus, che da un anno a questa parte non risparmia quasi nessuno. E invece no, stavolta il Covid per fortuna non c'entra assolutamente nulla. Il motivosua “visita” ospedaliera lo ha spiegato il diretto interessato: “Mi tocca… le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime. Forse tutta laa ricevuta daii, in questi anni, doveva essere drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni”. ...

