Colangite biliare: elafibranor riduce fosfatasi alcalina (Di martedì 16 marzo 2021) Secondo i risultati di un nuovo studio elafibranor riduce la fosfatasi alcalina nei pazienti affetti da Colangite biliare primitiva Secondo i risultati di uno studio pubblicato su Journal of Hepatology i pazienti con Colangite biliare primitiva trattati con elafibranor manifestano fosfatasi alcalina ridotta dopo 12 settimane. “Questi risultati incoraggianti, insieme ai dati sulla sicurezza esistenti derivanti da… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 16 marzo 2021) Secondo i risultati di un nuovo studiolanei pazienti affetti daprimitiva Secondo i risultati di uno studio pubblicato su Journal of Hepatology i pazienti conprimitiva trattati conmanifestanoridotta dopo 12 settimane. “Questi risultati incoraggianti, insieme ai dati sulla sicurezza esistenti derivanti da… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

GiusiCondorelli : RT @unimib: Dal cromosoma X, indicazioni sulle cause della colangite biliare primitiva. Lo studio segna un importante passo in avanti verso… - broby68 : Dal cromosoma X indicazioni sulle cause della colangite biliare primitiva - tecnomedics : Dal cromosoma X indicazioni sulle cause della colangite biliare primitiva - lifestyleblogit : Malattie rare, nel cromosoma X i segreti della colangite biliare primitiva - - StraNotizie : Malattie rare, nel cromosoma X i segreti della colangite biliare primitiva -