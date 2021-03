Classifica Tirreno-Adriatico 2021, settima tappa: Tadej Pogcar conquista la corsa (Di martedì 16 marzo 2021) Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto la Classifica generale della Tirreno-Adriatico 2021, terminata oggi a San Benedetto del Tronto con una breve cronometro finale. Sul secondo gradino del podio sale il vincitore odierno, il belga Wout Van Aert, staccato di 1’03”, infine si Classifica terzo lo spagnolo Mikel Landa, con un distacco di 3’57”. Il migliore degli italiani è Matteo Fabbro, quinto a 4’37”, mentre si Classifica nono Vincenzo Nibali, con un ritardo di 6’30”. Classifica GENERALE FINALE Tirreno-Adriatico 1 POGA?AR Tadej UAE-Team Emirates 26:36:17 2 VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma 1:03 3 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 3:57 4 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 4:135 FABBRO Matteo BORA – hansgrohe 4:37 6 ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Lo slovenoPogacar ha vinto lagenerale della, terminata oggi a San Benedetto del Tronto con una breve cronometro finale. Sul secondo gradino del podio sale il vincitore odierno, il belga Wout Van Aert, staccato di 1’03”, infine siterzo lo spagnolo Mikel Landa, con un distacco di 3’57”. Il migliore degli italiani è Matteo Fabbro, quinto a 4’37”, mentre sinono Vincenzo Nibali, con un ritardo di 6’30”.GENERALE FINALE1 POGA?ARUAE-Team Emirates 26:36:17 2 VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma 1:03 3 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 3:57 4 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 4:135 FABBRO Matteo BORA – hansgrohe 4:37 6 ...

