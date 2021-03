Cividale: il Convitto ‘Paolo Diacono’ selezionato per il progetto “L’Europa che vorrei” promosso dall’AICCRE FVG (Di martedì 16 marzo 2021) Il Convitto Paolo Diacono conferma la propria vocazione internazionale accompagnando i propri studenti in un percorso di studio sulle opportunità che L’Europa offre ai giovani. Il progetto di formazione “L’Europa che vorrei”, realizzato grazie al Concorso indetto dall’AICCRE FVG (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) per le Scuole Superiori della Regione Friuli Venezia Giulia, nasce per venire incontro alle esigenze formative degli studenti, con l’intento di consentire alla scuola di proseguire il proprio impegno nell’ambito dell’internazionalità anche in questi tempi difficili in cui i viaggi all’estero sono ancora purtroppo non realizzabili ed al contempo con l’obiettivo di promuovere tra i giovani la diffusione di conoscenze sull’Unione Europea ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 16 marzo 2021) IlPaolo Diacono conferma la propria vocazione internazionale accompagnando i propri studenti in un percorso di studio sulle opportunità cheoffre ai giovani. Ildi formazione “che”, realizzato grazie al Concorso indettoFVG (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) per le Scuole Superiori della Regione Friuli Venezia Giulia, nasce per venire incontro alle esigenze formative degli studenti, con l’intento di consentire alla scuola di proseguire il proprio impegno nell’ambito dell’internazionalità anche in questi tempi difficili in cui i viaggi all’estero sono ancora purtroppo non realizzabili ed al contempo con l’obiettivo di promuovere tra i giovani la diffusione di conoscenze sull’Unione Europea ...

