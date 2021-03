Cittadinanza italiana a Zaki: Liliana Segre prima firmataria della mozione al Senato (Di martedì 16 marzo 2021) La mira è quella di mobilitarsi e di "provvedere con urgenza al riconoscimento della Cittadinanza italiana a Patrick Zaki". La mozione che sarà presentata a Palazzo Madama dal Pd e che conta trai ... Leggi su globalist (Di martedì 16 marzo 2021) La mira è quella di mobilitarsi e di "provvedere con urgenza al riconoscimentoa Patrick". Lache sarà presentata a Palazzo Madama dal Pd e che conta trai ...

matteosalvinimi : 'Bisogna ascoltare Salvini e fare esattamente l'opposto'. Stia sereno anche il simpaticissimo Toscani: finché la L… - LegaSalvini : ++ NO IUS SOLI, LA CITTADINANZA ITALIANA NON È UN BIGLIETTO PREMIO ++ - carlogubi : La feccia padana dice 'niente cittadinanza facile fino a quando la lega sarà al governo' allora togliamola al senat… - gc_bru : RT @fedemello: Davvero non riesco a trovare neanche una buona ragione per non dare la cittadinanza italiana ai ragazzi e alle ragazze che s… - CriminImmigratl : RT @VoxNewsInfo2: : Senegalese prende la cittadinanza italiana e inizia a stuprare ragazzine -

