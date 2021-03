**Cinema: è morto Yaphet Kotto, il cattivo che voleva uccidere James Bond** (Di martedì 16 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Cinema morto Addio a Yaphet Kotto, divenne celebre con 'Alien' È morto ieri sera intorno alle 22.30, ora delle Filippine. Questo è un momento molto doloroso per ... ma è stato il cinema ad avergli dato la notorietà. Negli anni Settanta sono arrivati i suoi ruoli ...

Addio a Yaphet Kotto, divenne celebre con "Alien" L'attore americano aveva 81 anni. Era stato anche il nemico di James Bond in "Agente 007 - Vivi e lascia morire" ...

