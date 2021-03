Cina: arriva lo stop al commercio di animali selvatici? (Di martedì 16 marzo 2021) Avete mai sentito parlare del commercio di animali selvatici? Purtroppo la strada insanguinata conduce quasi sempre all’Asia, più precisamente in Cina e Vietnam, dove la richiesta di animali in via di estinzione è da parecchio tempo schizzata alle stelle. Sebbene alcune specie siano tutelate da leggi internazionali, le scappatoie e le eccezioni spesso tendono la Leggi su periodicodaily (Di martedì 16 marzo 2021) Avete mai sentito parlare deldi? Purtroppo la strada insanguinata conduce quasi sempre all’Asia, più precisamente ine Vietnam, dove la richiesta diin via di estinzione è da parecchio tempo schizzata alle stelle. Sebbene alcune specie siano tutelate da leggi internazionali, le scappatoie e le eccezioni spesso tendono la

Advertising

ZilloAnto : RT @GiancarloDeRisi: L'unica economia a crescere nel mondo è quella cinese. E da dove arriva il Covid? Dalla Cina. Non mi interessa se il v… - edma56484561 : RT @GiancarloDeRisi: L'unica economia a crescere nel mondo è quella cinese. E da dove arriva il Covid? Dalla Cina. Non mi interessa se il v… - oldale55 : RT @GiancarloDeRisi: L'unica economia a crescere nel mondo è quella cinese. E da dove arriva il Covid? Dalla Cina. Non mi interessa se il v… - dantes73558884 : RT @GiancarloDeRisi: L'unica economia a crescere nel mondo è quella cinese. E da dove arriva il Covid? Dalla Cina. Non mi interessa se il v… - Paolo_ADP10 : RT @GiancarloDeRisi: L'unica economia a crescere nel mondo è quella cinese. E da dove arriva il Covid? Dalla Cina. Non mi interessa se il v… -