Ciclismo, Tadej Pogacar ha vinto la Tirreno-Adriatico 2021 (Di martedì 16 marzo 2021) Tadej Pogacar ha vinto la Tirreno-Adriatico 2021. Sul podio con lui Wout van Aert e Mikel Landa. ROMA – Tadej Pogacar ha vinto la Tirreno-Adriatico 2021. Il talento slovacco della UAE Emirates ha conquistato la sua prima vittoria nella corsa di una settimana italiana precedendo in classifica generale il talento belga Wout van Aert e lo spagnolo Mikel Landa. Il migliore degli italiani è stato Matteo Fabbro, quinto a 4'37". Un dominio del vincitore che è riuscito a conquistare anche la Maglia Verde e quella Bianca, mentre quella Ciclamino è andata a Wout van Aert. "Sono super contento della prestazione di oggi e di questo successo – il commento di Pogacar dopo ...

