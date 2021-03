"Ci state spegnendo". L'agonia dell'industria dei matrimoni in una campagna social (Di martedì 16 marzo 2021) AGI "Non c'è più tempo. Ci state spegnendo": con questo slogan disperato è partita venerdì scorso su Instagram la campagna social nazionale ideata dalla wedding planner sassarese Elisa Mocci assieme alle colleghe Lucia Boriosi e Manuela Speroni, per richiamare l'attenzione sulla filiera dei matrimoni, ferma da un anno a causa della pandemia di Covid-19. Una sorta di 'ultima chiamata' per ricevere risposte dal governo e poter programmare la stagione 2021. "Perché possiamo andare in chiesa o in comune, al ristorante e a breve anche assistere a intrattenimenti e teatro ed eèvietato realizzare matrimoni, che alla fine è la somma organizzata di tali attività'?", si chiedono i lavoratori del settore. "Noi abbiamo la lista degli ospiti e possiamo aiutare nel tracciamento ... Leggi su agi (Di martedì 16 marzo 2021) AGI "Non c'è più tempo. Ci": con questo slogan disperato è partita venerdì scorso su Instagram lanazionale ideata dalla wedding planner sassarese Elisa Mocci assieme alle colleghe Lucia Boriosi e Manuela Speroni, per richiamare l'attenzione sulla filiera dei, ferma da un anno a causaa pandemia di Covid-19. Una sorta di 'ultima chiamata' per ricevere risposte dal governo e poter programmare la stagione 2021. "Perché possiamo andare in chiesa o in comune, al ristorante e a breve anche assistere a intrattenimenti e teatro ed eèvietato realizzare, che alla fine è la somma organizzata di tali attività'?", si chiedono i lavoratori del settore. "Noi abbiamo la lista degli ospiti e possiamo aiutare nel tracciamento ...

