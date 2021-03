“Ci siamo lasciati, è vero”. Arisa, è stato il fidanzato Andrea Di Carlo a chiudere (Di martedì 16 marzo 2021) Rivelazione bomba nell’universo dello spettacolo. Reduce da un Sanremo 2021 assai all’avanguardia, Arisa in questi ultimi giorni sta facendo chiacchierare di sé. A quanto pare tutti i nodi sono venuti al pettine. Noi l’avevamo lasciata in compagnia di Mara Venier a Domenica In, quando le è stato domandato: “Sei serena?” e lei “Serena? Sì… Non lo so”. Una risposta insolita, culminata nel pianto alla vista del proprio compagno in video. “Non mi piace piangere in televisione… Mi emoziono. È una persona molto bella”, ha affermato. Diciamo che io sono molto credente, mi affido al cielo, quello che il cielo vorrà per me sarà. Aspetto solo che qualcuno faccia la scelta giusta per me, perché io tante cose non le so. Non so tanto scegliere, preferisco che le cose arrivino e si compiano”. A quanto pare qualcuno ha scelto per lei… (Continua dopo le ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Rivelazione bomba nell’universo dello spettacolo. Reduce da un Sanremo 2021 assai all’avanguardia,in questi ultimi giorni sta facendo chiacchierare di sé. A quanto pare tutti i nodi sono venuti al pettine. Noi l’avevamo lasciata in compagnia di Mara Venier a Domenica In, quando le èdomandato: “Sei serena?” e lei “Serena? Sì… Non lo so”. Una risposta insolita, culminata nel pianto alla vista del proprio compagno in video. “Non mi piace piangere in televisione… Mi emoziono. È una persona molto bella”, ha affermato. Diciamo che io sono molto credente, mi affido al cielo, quello che il cielo vorrà per me sarà. Aspetto solo che qualcuno faccia la scelta giusta per me, perché io tante cose non le so. Non so tanto scegliere, preferisco che le cose arrivino e si compiano”. A quanto pare qualcuno ha scelto per lei… (Continua dopo le ...

