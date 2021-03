(Di martedì 16 marzo 2021)per la tragica scomparsa dellaStefania Maccioni, la 51enne deceduta in seguito alla somministrazione del. La prof. Maccioni insegnava letteratura alla scuola media Salvo D’Acquisto di. Lo scorso 25 febbraio si era sottoposta alla vaccinazione anti Covid a Santa Severa. Lì le era stata inoculata una dose appartenente al lotto ABV5811 di, ovvero il primo lotto ritirato dall’Aifa. Ora idella donna hanno deciso di sporgeredirettamente in Procura a Roma. Il decesso di Stefania Maccioni sarebbe avvenuto a causa di una «trombosi venosa cerebrale massiva». «la somministrazione – racconta al Messaggero il fratello, Luca Maccioni ...

Advertising

CorriereCitta : Choc a Cerveteri, professoressa muore dopo il vaccino AstraZeneca: i familiari sporgono denuncia -

Ultime Notizie dalla rete : Choc Cerveteri

Il Corriere della Città

... accusata a vario titolo di aver provocato la morte del 20enne dila notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015, mentre si trovava nella loro villetta a Ladispoli, sul litorale a Nord della ...Un fatto orribile accaduto anel 2016 e per il quale il nonno pedofilo, come riporta Il ... ' Noi sappiamo come nascono i bambini, sappiamo spiegartelo bene ' - frasiche hanno ...