(Di martedì 16 marzo 2021) , a favore dell’associazione I Bambini delle Fate, che si occupa di sostenere le famiglie di bambini con autismo e altre disabilità. Come sempre, il lancio è avvenuto sui social, con un post pubblicato sul suo canale Instagram. Un’altra incursione, stavolta per una buona … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

HoldMyHant : Chiara Ferragni: 'Quando ho fatto la visita, sapevo che la piccolina sarebbe nata la stessa settimana in cui é nato… - uandarin : Adesso una bella campagna di comunicazione emozionale su quanto e’ bello vaccinarsi. Chiamiamo Lino Banfi e Chiara… - callmeswarrley : ma allora aveva ragione chi diceva che voleva diventare la nuova chiara ferragni - xuxakey : chiara ferragni who? - laforzadiliam : Aspetto il parto di Chiara Ferragni manco fosse mia figlia -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

TGCOM

è incinta, aspetta la sua seconda figlia dal marito Fedez e fin dall'inizio ha reso la sua gravidanza un evento social, tanto da documentare su Instagram ogni dettaglio, dalle ...Leggi anche ›e Fedez premiati con l'Ambrogio d'Oro per l'impegno durante la pandemia › Fedez: "Abbiamo raccolto 2 milioni per i lavoratori dello spettacolo" › ...Chiara Ferragni lancia il suo uovo di Pasqua. Si tratta di un progetto solidale, a favore dell’associazione I Bambini delle Fate, che si occupa di sostenere le famiglie di bambini con autismo ...Forse vi starete chiedendo cosa potrebbero mai avere in comune due donne come Chiara Ferragni e Meghan Markle. Nessuna idea? Bene, ve lo diciamo noi. La regina dei social e la duchessa di Sussex hanno ...