Chi è Silvio Garattini | fondatore dell’Istituto di ricerca Mario Negri

Leggi su viagginews

(Di martedì 16 marzo 2021) Chi è, l’esperto che ultimamente ha commentato la sospensione in via precauzionale del vaccino AstraZeneca.Angeloè uno scienziato e farmacologo italiano nato a Bergamo (in Lombardia) il 12 novembre 1928. L’uomo è il presidente ed ildi ricerche farmacologiche “”.si è diplomato come perito chimico nella sua città L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com