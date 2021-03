Chi è Roberto Gualtieri, il deputato Pd ex ministro dell’Economia (Di martedì 16 marzo 2021) Roberto Gualtieri ha comunicato ai vertici del Partito Democratico la sua volontà di candidarsi a sindaco di Roma per le elezioni comunali dell’autunno 2021. Gualtieri dal 7 giugno 2009 è deputato europeo del Partito Democratico. Inoltre è stato eletto Presidente della Commissione per i Problemi Economici e Monetari al Parlamento Europeo. Scopriamo il curriculum vitae e la vita privata del deputato Pd. Chi è Roberto Gualtieri: la carriera politica Roberto Gualtieri è nato a Roma il 19 luglio 1966 ed ha dunque 54 anni. Dopo essersi diplomato al liceo classico Visconti a Roma e dopo la laurea in Lettere, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze storiche alla Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino. È professore ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 marzo 2021)ha comunicato ai vertici del Partito Democratico la sua volontà di candidarsi a sindaco di Roma per le elezioni comunali dell’autunno 2021.dal 7 giugno 2009 èeuropeo del Partito Democratico. Inoltre è stato eletto Presidente della Commissione per i Problemi Economici e Monetari al Parlamento Europeo. Scopriamo il curriculum vitae e la vita privata delPd. Chi è: la carriera politicaè nato a Roma il 19 luglio 1966 ed ha dunque 54 anni. Dopo essersi diplomato al liceo classico Visconti a Roma e dopo la laurea in Lettere, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze storiche alla Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino. È professore ...

Advertising

zazoomblog : Chi è Roberto Gualtieri il deputato Pd ex ministro dell’Economia - #Roberto #Gualtieri #deputato - ivanacristofane : RT @Libero_official: #Speranza ammette che lo stop in #Italia ad #AstraZeneca 'è stato deciso in base ai dati tedeschi'. Paolo Becchi all'a… - signorinaBricio : RT @Libero_official: #Speranza ammette che lo stop in #Italia ad #AstraZeneca 'è stato deciso in base ai dati tedeschi'. Paolo Becchi all'a… - ukrainamilano55 : RT @Libero_official: #Speranza ammette che lo stop in #Italia ad #AstraZeneca 'è stato deciso in base ai dati tedeschi'. Paolo Becchi all'a… - CiccioAmar82 : RT @Libero_official: #Speranza ammette che lo stop in #Italia ad #AstraZeneca 'è stato deciso in base ai dati tedeschi'. Paolo Becchi all'a… -