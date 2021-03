Chi è Maurizio Ferrini | l’uomo dietro alla Signora Coriandoli

Leggi su ck12

(Di martedì 16 marzo 2021) Scopriamo chi èche interpreta la, una brillante parodia della casalinga media italiana. La carriera di, meglio conosciuto come la, è un comico e attore italiano. Originario di Cesena, classe 1953,inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come presenza fissa nel programma televisivo di Renzo Arbore Quelli della Notte. Grazie a questa trasmissione l’artista lancia il suo tormentone “Non capisco, ma mi adeguo” e diventa popolare. Grande successo anche per la sua partecipazione a Domenica In nell’edizione 1989-90. Qui...