Chi è Mariangela Zappia, la prima donna a ricoprire il ruolo di ambasciatrice dell'Italia negli Usa (Di martedì 16 marzo 2021) Cambiano i volti, e i nomi, della diplomazia italiana all'estero. La Farnesina, guidata dal ministro degli Esteri Luigi di Maio, ha deciso la scorsa settimana che per la prima volta il rappresentate diplomatico dell'Italia negli Stati Uniti sarà una donna. Mariangela Zappia è infatti la nuova ambasciatrice d'Italia a Washington. Zappia prende così il posto di Armando Varricchio, assegnato invece a Berlino. prima di questo incarico, l'ambasciatrice 61enne, originaria del mantovano, era stata la rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite. Una carriera tra le delegazioni italiane all'Onu, alla Nato e all'Ue Dal 2014 al 2016, Zappia aveva occupato lo stesso ...

