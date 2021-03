Chi è Can Yaman: Età, Matrimonio Diletta Leotta, Religione e Instagram (Di martedì 16 marzo 2021) Can Yaman è un attore turco, modello e avvocato di 31 anni che ha ottenuto un successo internazionale con i suoi ruoli in diverse serie tv turche. In Italia è conosciuto sia per il ruolo di Ferit Aslan in “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” sia per il ruolo del fotografo Can Divit in “DayDreamer Le ali del sogno”. Il 5 gennaio 2021 Can Yaman ha girato in Italia la pubblicità della De Cecco. Nel 2021 girerà una serie tv che lo vede nei panni di Sandokan in compagnia di Luca Argentero. E’ attualmente fidanzato con Diletta Leotta. Chi è Can Yaman? Nome: Can Yaman Età: 31 anni Data di nascita: Instanbul (Turchia) Segno zodiacale: Scorpione Luogo di nascita: 8 novembre 1989 Professione: Attore e avvocato Altezza: 183 cm Peso: 72 kg Tatuaggi: Can Yaman non ha ... Leggi su chiecosa (Di martedì 16 marzo 2021) Canè un attore turco, modello e avvocato di 31 anni che ha ottenuto un successo internazionale con i suoi ruoli in diverse serie tv turche. In Italia è conosciuto sia per il ruolo di Ferit Aslan in “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” sia per il ruolo del fotografo Can Divit in “DayDreamer Le ali del sogno”. Il 5 gennaio 2021 Canha girato in Italia la pubblicità della De Cecco. Nel 2021 girerà una serie tv che lo vede nei panni di Sandokan in compagnia di Luca Argentero. E’ attualmente fidanzato con. Chi è Can? Nome: CanEtà: 31 anni Data di nascita: Instanbul (Turchia) Segno zodiacale: Scorpione Luogo di nascita: 8 novembre 1989 Professione: Attore e avvocato Altezza: 183 cm Peso: 72 kg Tatuaggi: Cannon ha ...

