Chelsea | Rudiger | «Il PSG mi ha cercato C’era anche un altro club»

(Di martedì 16 marzo 2021) Antonio, difensore del, ha svelato un retroscena di mercato prima del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Antonio, difensore del, ha svelato un retroscena di mercato prima del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. «una squadra che mi aveva, il PSG mail Tottenham con Mourinho ma alla fine non si è concretizzato così come con Tuchel e quindi ero un po’ arrabbiato perché sapevo della mia situazione che non avrei giocato molto. Ho parlato con Lampard e sono tornato in panchina, ha giocato un paio di partite e poi di nuovo fuori. Le ultime partite della gestione Lampard ho giocato e ora le cose stanno andando molto bene, sono felice. Mi sono sempre trovato bene al ...

Advertising

MilanWorldForum : Rudiger sul suo futuro. Le dichiarazioni -) - BombeDiVlad : ??? Il #Chelsea pensa al rinnovo di #Rudiger ???? Il difensore è rinato con #Tuchel ?? #LBDV #LeBombeDiVlad… - Playtoro1984 : @PianiMino Madonna che pirla quello.. ognuno di noi l'ha nuovamente deriso ieri sera dopo sto replay... Cmq al Chel… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Rudiger

TUTTO mercato WEB

Stato di formaForma : PVVPVPV Ultima : Leeds -0 - 0, 13/03 Situazione attuale : 4° in Premier League Atlético Forma : PVPVSSP Ultima : Getafe - Atlético 0 - 0, 13/03 Situazione ......Ilicic IN DIFESA Esaminando le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di...infatti segnalare che il tecnico francese non ha dubbi nell'affidarsi ancora a Christensen e, ...Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, ha svelato un retroscena di mercato prima del match di Champions League contro l'Atletico Madrid.La partita Chelsea - Atletico Madrid del 17 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions ...