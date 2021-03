Champions League | Real Madrid-Atalanta | le formazioni ufficiali

Leggi su itasportpress

(Di martedì 16 marzo 2021) L'cerca l'impresa anel ritorno degli ottavi di finale di. I nerazzurri sono chiamati a ribaltare lo 0-1 con cui ilha espugnato Bergamo all'andata, non senza polemiche per l'arbitraggio. Gli uomini di Gian Piero Gasperini dovranno vincere con qualsiasi risultato superiore all'1-0. Insomma, niente calcoli da fare, anche se non sarà un compito semplice. La squadra bergamasca cercherà così di eguagliare il percorso della scorsa stagione, quando arrivò fino ai quarti di finale.caption id="attachment 1108443" align="alignnone" width="4134"(getty images)/captionLEQueste lescelte da Zinedine Zidane e Gian Piero ...