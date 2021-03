Champions League, Real Madrid-Atalanta: a Gasperini non basta Muriel, i blancos volano ai quarti (Di martedì 16 marzo 2021) Debacle bergamasca.VIDEO Real Madrid-Atalanta, pesa tanto l’errore di Sportiello: rivedi le immagini del gol dei blancosL'Atalanta fallisce l'appuntamento con l'impresa ed è costretta a dire arrivederci alla massima competizione europea. La Dea si presenta con tante sorprese in campo in quel di Madrid: grandi esclusi su tutti Ilicic e Zapata. Zinédine Zidane si affida invece alle certezze quali Benzema, Sergio Ramos e Courtois che non sbagliano un colpo. I blancos dominano il match sin dai primi sviluppi, dimostrando una netta supremazia fisica rispetto agli uomini di Gian Piero Gasperini. E' però un errore evitabile commesso dall'estremo difensore nerazzurro, Marco Sportiello, ad incanalare definitivamente la gara in favore della compagine madrilena. ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 marzo 2021) Debacle bergamasca.VIDEO, pesa tanto l’errore di Sportiello: rivedi le immagini del gol deiL'fallisce l'appuntamento con l'impresa ed è costretta a dire arrivederci alla massima competizione europea. La Dea si presenta con tante sorprese in campo in quel di: grandi esclusi su tutti Ilicic e Zapata. Zinédine Zidane si affida invece alle certezze quali Benzema, Sergio Ramos e Courtois che non sbagliano un colpo. Idominano il match sin dai primi sviluppi, dimostrando una netta supremazia fisica rispetto agli uomini di Gian Piero. E' però un errore evitabile commesso dall'estremo difensore nerazzurro, Marco Sportiello, ad incanalare definitivamente la gara in favore della compagine madrilena. ...

