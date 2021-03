Champions League, Real Madrid - Atalanta 3 - 1 Live: Muriel la riapre, Asensio la chiude di nuovo (Di martedì 16 marzo 2021) All'83' Muriel Realizza un grande calcio di punizione che vale 2 - 1: la squadra di Gasperini provava a crederci fino in fondo, ma un minuto più tardi Asensio chiude di nuovo il match. Il colombiano ... Leggi su globalist (Di martedì 16 marzo 2021) All'83'izza un grande calcio di punizione che vale 2 - 1: la squadra di Gasperini provava a crederci fino in fondo, ma un minuto più tardidiil match. Il colombiano ...

pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - SkySport : Real-Atalanta, Zidane: 'Ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid? Sì, può darsi'. VIDEO - OptaPaolo : 12 - Il Real Madrid ha ottenuto ben 12 successi nelle ultime 13 gare contro squadre italiane in Champions League (1… - Andrea_Lorenzon : RT @ReadyPlayer1___: Zero italiane ai quarti di champions league. La Serie A è un campionato competitivo (via twitter) - B4DV4SS : RT @laziocrazia: La Lazio è l'unica squadra italiana rimasta in Champions League. -