Champions League, Real Madrid-Atalanta 0-0, Manchester City-Borussia Monchengladbach 0-0 (LIVE) (Di martedì 16 marzo 2021) Champions League, il programma e i risultati di martedì 16 marzo. Atalanta in casa del Real Madrid per l’impresa. ROMA – Champions League, il programma e i risultati di martedì 16 marzo. L’Atalanta in casa del Real Madrid per l’impresa dopo la sconfitta per 1-0 nella sfida di andata. Champions League, i risultati di martedì 16 marzo Di seguito i risultati di Champions League di martedì 16 marzo, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Manchester City-Borussia Monchengladbach 0-0 and. 2-0Real ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 marzo 2021), il programma e i risultati di martedì 16 marzo.in casa delper l’impresa. ROMA –, il programma e i risultati di martedì 16 marzo. L’in casa delper l’impresa dopo la sconfitta per 1-0 nella sfida di andata., i risultati di martedì 16 marzo Di seguito i risultati didi martedì 16 marzo, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione.0-0 and. 2-0...

Advertising

pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - SkySport : Real-Atalanta, Zidane: 'Ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid? Sì, può darsi'. VIDEO - fattoquotidiano : Nuova Champions League, si allarga il fronte del no al torneo che ammazzerebbe i campionati: ora ci sono anche club… - Alessan25709324 : Toloi capitano dell'Atalanta in Champions League a Madrid, però Gasperini è scarso... - unluckyleoo : Oh ma è incredibile che dopo settimane dai sorteggi nessuno sappia contro chi gioca l’Inter in Champions League. #Inter #ChampionsLeague -