Champions League: Real-Atalanta è anche su Canale 5, domani Bayern-Lazio. Ecco il programma TV degli ottavi (Di martedì 16 marzo 2021) Real Madrid-Atalanta La Uefa Champions League 2020/2021 torna protagonista, con le italiane Atalanta e Lazio chiamate all’impresa per accedere ai quarti di finale, già sfuggiti alla Juventus. Il ritorno degli ottavi vede gli uomini di Gasperini in trasferta a Madrid contro il Real dopo l’1 a 0 dell’andata in favore degli spagnoli, mentre la Lazio va a Monaco dopo il sonoro 4 a 1 di Roma per mano del Bayern. Tutte le partite in programma sono trasmesse dai canali Sky, con un match garantito in chiaro da Canale 5, che trasmette la sfida dell’Atalanta. Champions League: dove seguire gli ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 16 marzo 2021)Madrid-La Uefa2020/2021 torna protagonista, con le italianechiamate all’impresa per accedere ai quarti di finale, già sfuggiti alla Juventus. Il ritornovede gli uomini di Gasperini in trasferta a Madrid contro ildopo l’1 a 0 dell’andata in favorespagnoli, mentre lava a Monaco dopo il sonoro 4 a 1 di Roma per mano del. Tutte le partite insono trasmesse dai canali Sky, con un match garantito in chiaro da5, che trasmette la sfida dell’: dove seguire gli ...

