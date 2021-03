Champions League, Manchester City-Borussia Monchengladbach: le formazioni ufficiali (Di martedì 16 marzo 2021) Alle 21.oo il Manchester City se la vedrà contro il Borussia Monchengladbach.Dopo lo 0-2 dell'andata i Citizens vogliono chiudere al più presto la pratica tedesca per conquistare un pass valido per i quarti di finali. Le formazioni ufficiali del match.Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Bernardo Silva. All. GuardiolaBorussia MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Embolo; Thuram. All. Rose Leggi su mediagol (Di martedì 16 marzo 2021) Alle 21.oo ilse la vedrà contro il.Dopo lo 0-2 dell'andata i Citizens vogliono chiudere al più presto la pratica tedesca per conquistare un pass valido per i quarti di finali. Ledel match.(4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Bernardo Silva. All. GuardiolaMOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Embolo; Thuram. All. Rose

