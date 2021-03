Champions League | Manchester City-Borussia M’gladbach 2-0 | Guardiola si prende i quarti

Advertising

pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - SkySport : Real-Atalanta, Zidane: 'Ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid? Sì, può darsi'. VIDEO - OptaPaolo : 21 - Karim Benzema (21) ha segnato almeno 15 gol in più di ogni altro giocatore del Real Madrid in stagione (in tut… - lagoleada_it : #UCL, #BayernMonacoLazio e #ChelseaAtleticoMadrid completeranno il quadro degli ottavi di finale: ecco le squadre g… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Champions League – Troppo Real per l’Atalanta, l’undici di Gasperini el… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Il Mattino

REAL MADRID - ATALANTA 3 - 1 LIVE 34' Benzema (R), 60' rig. Sergio Ramos (R), 83' Muriel (A), 85' Asensio (R) REAL MADRID (3 - 5 - 2): Courtois; Varane, Sergio Ramos (64' Militao), Nacho; Vazquez, ...Joao Felix, attaccante dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dicontro il ...Follow all the action as Manchester City aim to secure their place in the Champions League quarter-finals when they take on Borussia Monchengladbach tonight. Pep Guardiola’s side boast a commanding ...Follow all the action as Manchester City aim to secure their place in the Champions League quarter-finals when they take on Borussia Monchengladbach tonight. Pep Guardiola’s side boast a commanding ...