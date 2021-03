Champions League | le formazioni ufficiali di Real Madrid-Atalanta e Manchester City-Borussia Monchengladbach

(Di martedì 16 marzo 2021), il programma e i risultati di martedì 16 marzo.in casa delper l’impresa. ROMA –, il programma e i risultati di martedì 16 marzo. L’in casa delper l’impresa dopo la sconfitta per 1-0 nella sfida di andata., il programma di martedì 16 marzo Di seguito il programma didi martedì 16 marzo, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione.(ore 21)* and. 2-0...

Advertising

pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - SkySport : Real-Atalanta, Zidane: 'Ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid? Sì, può darsi'. VIDEO - fattoquotidiano : Nuova Champions League, si allarga il fronte del no al torneo che ammazzerebbe i campionati: ora ci sono anche club… - VoyagerHero : Real #Madrid-#Atalanta LIVE, #Formazioni #Ufficiali: ci sono #Benzema e #Ramos, #Gasperini sceglie Muriel e Malinov… - Daniele20052013 : Formazioni ufficiali Real Madrid Atalanta: fuori Ilicic e Zapata -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Corpo articolo Il Chelsea ospiterà l'Atlético il 17 marzo alle 21:00 CET per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA. Con l'avvicinarsi della sfida, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, le interviste e le analisi degli esperti. La marcia verso Chelsea - Atlético Cosa è successo all'...Corpo articolo Il Bayern ospiterà la Lazio il 17 marzo alle 21:00 CET per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA. Con l'avvicinarsi della sfida, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, le interviste e le analisi degli esperti. La marcia verso Bayern - Lazio Cosa è successo all'...La partita Chelsea - Atletico Madrid del 17 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions ...Alle 21 scenderanno in campo Atalanta e Real Madrid per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con i bergamaschi che partono dallo 0-1 interno. Di seguito le formazioni ufficiali.