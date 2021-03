Champions League, il Real Madrid elimina l’Atalanta. Avanti il City (Di mercoledì 17 marzo 2021) Champions League, i risultati di martedì 16 marzo. eliminata l’Atalanta. Avanti Real e City. ROMA – Champions League, i risultati di martedì 16 marzo. l’Atalanta perde 3-1 in casa del Real Madrid e viene eliminata. Avanti il Manchester City. Champions League, i risultati di martedì 16 marzo Di seguito i risultati di Champions League di martedì 16 marzo, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Manchester City*Borussia Monchengladbach 2-0 and. 2-0Real Madrid*-Atalanta 3-1 and. ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021), i risultati di martedì 16 marzo.ta. ROMA –, i risultati di martedì 16 marzo.perde 3-1 in casa dele vieneta.il Manchester, i risultati di martedì 16 marzo Di seguito i risultati didi martedì 16 marzo, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Manchester*Borussia Monchengladbach 2-0 and. 2-0*-Atalanta 3-1 and. ...

Atalanta, niente impresa: il Madrid è troppo Real Si chiama Champions League, si legge qualità. Troppa quella del Real Madrid, per cui la coppa è una gustosa abitudine, se confrontata con la cifra di talento della pur volenterosa Atalanta. Così, se all'andata ...

Real Madrid-Atalanta 3-1, il tabellino: Asensio chiude il match nel finale Il tabellino di Real Madrid-Atalanta 3-1, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021: spagnoli in vantaggio con Benzema, raddoppio di Ramos su rigore, infine al ...

