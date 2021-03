Champions League dove vedere le partite oggi martedì 16 marzo: Real Madrid – Atalanta su Sky e Canale 5 (Di martedì 16 marzo 2021) Champions League ritorno ottavi di finale martedì 16 e mercoledì 17 marzo con Atalanta e Lazio in campo per l’Italia Proseguono gli ottavi di Champions League ma dopo l’eliminazione della Juventus le ultime speranze per l’Italia sono aggrappate all’Atalanta che sfida il Real Madrid martedì 16 marzo partendo dalla sconfitta per 1 a 0 dell’andata. Un miracolo fattibile rispetto a quello della Lazio che viene dal 4-1 subito in casa, servirebbe un’impresa quasi impossibile in casa di una corazzata come il Bayern Monaco. Su Sky Anna Billò alla guida dei programmi di Champions League “Champions League Show”, lo studio di ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 16 marzo 2021)ritorno ottavi di finale16 e mercoledì 17cone Lazio in campo per l’Italia Proseguono gli ottavi dima dopo l’eliminazione della Juventus le ultime speranze per l’Italia sono aggrappate all’che sfida il16partendo dalla sconfitta per 1 a 0 dell’andata. Un miracolo fattibile rispetto a quello della Lazio che viene dal 4-1 subito in casa, servirebbe un’impresa quasi impossibile in casa di una corazzata come il Bayern Monaco. Su Sky Anna Billò alla guida dei programmi diShow”, lo studio di ...

