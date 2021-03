Champions League, Bayern Monaco-Lazio, le probabili formazioni (Di martedì 16 marzo 2021) Difficile pensare ad una rimonta contro i campioni di tutto, ma a chiudere nel migliore dei modi l’avventura in Champions quello sì, la Lazio deve crederci. L’appuntamento è domani a Monaco di Baviera, dove la Lazio affronterà nel ritorno degli ottavi di Champions League il Bayern Monaco dopo il 4-1 dell’andata a favore dei tedeschi. La missione impossibile biancoceleste resta utopia, lo sa bene anche Inzaghi. Che, d’altro canto, non vuole certo arrivare in Germania per prenderne altri quattro. Per questo sta preparando la gara con attenzione, pensando al modo migliore per arginare la corazzata tedesca. La prima sorpresa dovrebbe arrivare in difesa, dove Musacchio, autore di un erroraccio all’andata, dovrebbe tornare titolare dopo tre panchine ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 marzo 2021) Difficile pensare ad una rimonta contro i campioni di tutto, ma a chiudere nel migliore dei modi l’avventura inquello sì, ladeve crederci. L’appuntamento è domani adi Baviera, dove laaffronterà nel ritorno degli ottavi diildopo il 4-1 dell’andata a favore dei tedeschi. La missione impossibile biancoceleste resta utopia, lo sa bene anche Inzaghi. Che, d’altro canto, non vuole certo arrivare in Germania per prenderne altri quattro. Per questo sta preparando la gara con attenzione, pensando al modo migliore per arginare la corazzata tedesca. La prima sorpresa dovrebbe arrivare in difesa, dove Musacchio, autore di un erroraccio all’andata, dovrebbe tornare titolare dopo tre panchine ...

Advertising

SkySport : Real-Atalanta, Zidane: 'Ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid? Sì, può darsi'. VIDEO - SquawkaNews : ?? 19’ Juventus 0-1 Porto (1-3) ?? 49’ Juventus 1-1 Porto (2-3) ?? 54’ Taremi sent off ?? 63’ Juventus 2-1 Porto (… - juventusfc : KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ????… - IRebell05 : RT @DanieleBibo: #CR7: 5 palloni d'oro, 5 Champions League vinte, 4 Mondiali per club vinti, 1 Europeo vinto con il Portogallo...ecc. ...m… - solonapoli24 : #ChampionsLeague #UCL #RealMadridAtalanta gara di ritorno ottavi di finale. Andata 0??1?? @realmadrid . ??? Questa… -