Champions League, Acerbi: "La Lazio ha obbligo e dovere di provarci"

"Abbiamo l'obbligo e il dovere di provarci". Scrive così Francesco Acerbi, difensore della Lazio, su Twitter alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League sul campo del Bayern Monaco. Il calciatore prova a scuotere i biancocelesti, chiamati alla rimonta dopo aver perso per 4-1 l'andata in casa all'Olimpico. SportFace.

pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - SkySport : Real-Atalanta, Zidane: 'Ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid? Sì, può darsi'. VIDEO - OptaPaolo : 21 - Karim Benzema (21) ha segnato almeno 15 gol in più di ogni altro giocatore del Real Madrid in stagione (in tut… - andrea_percoco : Vi siete convinti che la champions League è una buffonata? #RealMadridAtalanta - infoitsport : Champions League, l’Atalanta cerca l’impresa col Real. Le formazioni ufficiali -