Champions League 2021: Real Madrid troppo forte, l'Atalanta si arrende. Passa anche il Manchester City (Di martedì 16 marzo 2021) Si conclude praticamente qui (attesa per la Lazio, ma serve un miracolo con il Bayern Monaco), agli ottavi di finale, il cammino delle squadre italiane nella Champions League di calcio 2021. l'Atalanta crolla in Spagna: non è riuscita l'impresa alla compagine di Gasperini che doveva recuperare l'1-0 dell'andata con il Real Madrid. La compagine iberica domina in lungo e in largo, con una condizione fisica stratosferica: il risultato conclusivo è di 3-1 e porta le firme di Benzema (34?), Sergio Ramos (su rigore al 60?) e Asensio (85?). A siglare il gol della bandiera per i nerazzurri Luis Muriel su punizione. Alla Puskas Arena, in Ungheria, è andato in scena il ritorno tra Manchester City e Borussia Monchengladbach. Tutto facile per la squadra di Guardiola.

