Ceferin | “Voglio i tifosi agli Europei Le città che non lo garantiranno saranno escluse”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente della UEFA Aleksanderha rilasciato un’intervista a ‘Sky Sports.uk”affermando come voglia tassativamente iallo stadio ai prossimi, pena l’esclusione per leche nongli spettatori. Queste le sue parole: “Stiamo lavorando a diversi scenari, ma l’unica garanzia che possiamo dare è che l’opzione di giocare qualsiasi partita di Euro 2020 in uno stadio vuoto è fuori discussione. Ognidovrà garantire che cisugli spalti durante le loro partite”. Il 20 aprile è il giorno in cui la UEFA darà certezza sulleche ospiteranno l’Europeo: “Lo scenario ideale è giocare il torneo nelle 12 sedi originali, ma se ciò non sarà possibile si andrà avanti in 10 o 11 Paesi. ...