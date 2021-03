(Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente della UEFA, Aleksander, ha rilasciato un’intervista a Sky Sports in cui appare piuttosto categorico nel volere la presenza deial prossimo Europeo.ha dichiarato: “Stiamo lavorando a diversi scenari, ma l’unica garanzia che possiamo dare è che l’opzione di giocare qualsiasi partita di Euro 2020 in unoo vuoto è fuori discussione”. Ed ha lanciato un monito alleospitanti il torneo itinerante: “Ognidovrà garantire che ci sarannosugli spalti durante le loro partite”. E ancora: “Lo scenario ideale è giocare il torneo nelle 12 sedi originali, ma se ciò non sarà possibile si andrà avanti in 10 o 11 paesi. Dipenderà dalla possibilità di soddisfare le condizioni richieste”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Ceferin: «Pronti a escludere dall’Europeo le città che non ospiteranno tifosi negli stadi» A Sky Sports: «Giocare… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceferin Pronti

Il Messaggero

Anche perché come ha rimarcato'l'Europeo è una fonte vitale di finanziamento per il calcio ... 'Eravamo davveroa sospendere l'Italia'. Poi ha annunciato che a febbraio saranno ...Anche perché come ha rimarcato'l'Europeo è una fonte vitale di finanziamento per il calcio ... 'Eravamo davveroa sospendere l'Italia'. Poi ha annunciato che a febbraio saranno ...Alexander Ceferin a Sky Sports: "Pronti a escludere dall'Europeo le città che non ospiteranno tifosi negli stadi" ...Le città che non saranno in grado di garantire la presenza di tifosi sugli spalti, potrebbero essere escluse dagli Europei. La "minaccia" arriva direttamente dal presidente ...