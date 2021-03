Cavese | grave lutto per il club campano | scompare il vice allenatore Vanacore | vittima del Covid 19

(Di martedì 16 marzo 2021)nel Girone C di Serie C.Non ce l'ha fatta ildella, Antonio, colpito dal-19. L'assistente di Sasà Campilongo al, aveva 45 anni e le sue condizioni erano peggiorate nel corso degli ultimi giorni. L'uomo non soffriva di alcuna patologia, ma dopo aver svolto un ciclo di test antigenico con la squadra si è posto in isolamento. La moglie aveva già parlato di vari organi compromessi e oggi la brutta notizia della sua dipartita.

Ci lascia all'età di 45 anni Antonio Vanacore, ex giocatore della Juve Stabia e allenatore in seconda della Cavese. Le sue condizioni erano apparse gravi, al punto che i tifosi cavesi hanno esposto ...StampaTra i positivi al Covid-19 all'interno della Cavese c'è anche Antonio Vanacore. Il vice del mister Salvatore Campilongo, è impegnato in una dura battaglia contro il virus e, pertanto, non sarà p ...