Cavani al Boca Juniors, Rojo conferma: "Ci ho parlato. Sarebbe un bene per il calcio argentino…" (Di martedì 16 marzo 2021) Potrebbero fare lo stesso percorso: Manchester-Buenos Aires per passare dallo United al Boca Juniors. Parliamo di Marcos Rojo - che a dirla tutta ha già fatto questo viaggio a gennaio - ed Edinson Cavani. I due calciatori potrebbero ritrovarsi nella prossima stagione a giocare insieme in Argentina.Dopo le voci sul futuro del Matador, confermate anche dalle dichiarazioni del padre dell'ex Napoli e Psg, arrivano anche le parole dell'ex compagno di squadra in Red Devils che come riporta Manchester Evening News ha parlato a TNT Sports.Cavani al Boca Juniors, Rojo confermacaption id="attachment 809094" align="alignnone" width="829" Rojo (Getty Images)/caption"Ho parlato con ...

