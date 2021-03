Catena di Sant'Antonio sui social sul vaccino (Di martedì 16 marzo 2021) Chi riceve il vaccino rischia l'infarto o l'embolia se stato già contagiato. Questa la fake news sui social. Covid, chi riceve il vaccino non muore se già contagiato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) Chi riceve ilrischia l'infarto o l'embolia se stato già contagiato. Questa la fake news sui. Covid, chi riceve ilnon muore se già contagiato su Notizie.it.

Advertising

WhatYearIs_This : @vitalbaa Ma no dai, basta il gruppo whatsapp e sarà trasparenza totale. Se non funziona quello anche 'na bella cat… - makitt5 : @SimoVirdis @Luigi_084 @ZZiliani Già. Una catena di Sant’Antonio senza senso. - ivanacristofane : @UbaldoLorenzo Ora è decreto legge. Quando lo approveranno sarà già superato e ne faranno un altro tipo catena di Sant’Antonio... - stefmonzo : Catena di Sant'Antonio #novax che gira su WhatsApp tra gli over55. Dopo #Astraneca è ora il turno #Pfizer e… - atrabiliare : Non c'è meme o catena di Sant'Antonio che non possa diventare almeno un po' horny. L'omosessualità è il Paese che amo. -

Ultime Notizie dalla rete : Catena Sant Viterbo: Coronavirus, Asl Viterbo: 49 casi accertati oggi 15 marzo ... al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la ... 3 a Viterbo, 2 a Monterosi, 2 a Sutri, 2 a Tuscania, 1 a Bassano in Teverina, 1 a Castel Sant'Elia, ...

Covid - 19, in provincia di Viterbo accertati 49 casi positivi ... al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la ... 3 a Viterbo, 2 a Monterosi, 2 a Sutri, 2 a Tuscania, 1 a Bassano in Teverina, 1 a Castel Sant'Elia, ...

Coca Cola: la catena di Sant’Antonio fake sulle mascherine in regalo dissapore Vaccini AstraZeneca: fake news via Sms e finti comunicati Sui vaccini AstraZeneca si stanno diffondendo fake news attraverso vari canali: interviene anche la Polizia Postale ...

Lunedì riapriranno le scuole «Ma l’attenzione resta alta» VOLTERRA. Le scuole riapriranno lunedì. Ma l’attenzione resta alta e se dovessero verificarsi nuovi contagi legati alle positività emerse nel carcere, scatteranno nuove chiusure. È la posizione dell’a ...

... al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo ladei contatti stretti, con la ... 3 a Viterbo, 2 a Monterosi, 2 a Sutri, 2 a Tuscania, 1 a Bassano in Teverina, 1 a Castel'Elia, ...... al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo ladei contatti stretti, con la ... 3 a Viterbo, 2 a Monterosi, 2 a Sutri, 2 a Tuscania, 1 a Bassano in Teverina, 1 a Castel'Elia, ...Sui vaccini AstraZeneca si stanno diffondendo fake news attraverso vari canali: interviene anche la Polizia Postale ...VOLTERRA. Le scuole riapriranno lunedì. Ma l’attenzione resta alta e se dovessero verificarsi nuovi contagi legati alle positività emerse nel carcere, scatteranno nuove chiusure. È la posizione dell’a ...