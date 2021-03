Castellina in Chianti, scuole chiuse fino al 27 marzo. Preoccupano i contagi (Di martedì 16 marzo 2021) Castellina in Chianti (Siena), 16 marzo 2021 - Disposta la chiusura delle scuole per prevenire la diffusione di nuovi contagi a Castellina in Chianti (Siena), dal 17 marzo a sabato 27 marzo. L'... Leggi su lanazione (Di martedì 16 marzo 2021)in(Siena), 162021 - Disposta la chiusura delleper prevenire la diffusione di nuoviin(Siena), dal 17a sabato 27. L'...

Ultime Notizie dalla rete : Castellina Chianti Covid, 57 contagiati e molti guariti nel Senese Comune Nuovi casi Asciano 4 Castellina In Chianti 4 Castelnuovo Berardenga 1 Chianciano Terme 5 Chiusi 1 Colle Di Val D'Elsa 1 Gaiole In Chianti 3 Monteriggioni 3 Monteroni D'Arbia 1 Poggibonsi 10 ...

Castellina in Chianti, scuole chiuse fino al 27 marzo. Preoccupano i contagi Castellina in Chianti (Siena), 16 marzo 2021 - Disposta la chiusura delle scuole per prevenire la diffusione di nuovi contagi a Castellina in Chianti (Siena), dal 17 marzo a sabato 27 marzo. L'...

Il Comune di Gaiole in Chianti vuole aggiungere 'storico' alla propria denominazione "Sono essenzialmente ragioni identitarie alla base di questa proposta – ha spiegato il sindaco - Nacque nel 2018, subito dopo il fallimento del tentativo di fare un comune unico del Chianti storico ...

Covid, sono 57 i nuovi positivi nella provincia di Siena I nuovi positivi nell’Asl Toscana sud est sono 231 unità, di cui 57 su Siena, 96 nella zona di Arezzo e 75 nel grossetano. I tamponi effettuati nella provincia senese sono 1279, per un tasso di positi ...

Comune Nuovi casi Asciano 4 Castellina In Chianti 4 Castelnuovo Berardenga 1 Chianciano Terme 5 Chiusi 1 Colle Di Val D'Elsa 1 Gaiole In Chianti 3 Monteriggioni 3 Monteroni D'Arbia 1 Poggibonsi 10