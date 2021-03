Castagnetti | una parabola incredibile da 70 metri | è un gol pazzesco

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 16 marzo 2021) Nella vittoria odierna della Cremonese per 2-0 in casa della Virtus Entella, resterà negli occhi di tutti il gol del raddoppio al 16’ della ripresa di Michele, non nuovo a prodezze del genere, con un sinistro al volo da distanza siderale che ha lasciato di sasso il portiere Borra. Sfruttando un rinvio di Borra, il centrocampista ha tirato di sinistro dalla sua metà campo cogliendo di sorpresa il portiere avversario che ha visto la palla terminare nella sua porta coronando una conclusione pazzesca di. Si tratta della seconda super rete del regista grigiorosso, che già contro il Frosinone fece un gol stupendo pochiprima della metà campo. GOL CLAMOROSO DI MICHELE #IN ENTELLA-CREMONESE! SEGNA DA CASA SUA! #SerieB pic.twitter.com/MjyBlWcYTF — CUORE GRIGIOROSSO (@CGrigiorosso) ...