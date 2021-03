Caso Lazio-tamponi: il club chiede e ottiene il rinvio. Si riprenderà il 26 marzo (Di martedì 16 marzo 2021) Si è conclusa con un nulla di fatto l’udienza del processo sul Caso dei tamponi che vede implicata la Lazio. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, il club biancoceleste, subito dopo l’apertura del dibattimento, ha chiesto e ottenuto il rinvio. La ripresa del processo è fissata per il 26 marzo, sempre alle ore 11. Foto: Image Sport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) Si è conclusa con un nulla di fatto l’udienza del processo suldeiche vede implicata la. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, ilbiancoceleste, subito dopo l’apertura del dibattimento, ha chiesto e ottenuto il. La ripresa del processo è fissata per il 26, sempre alle ore 11. Foto: Image Sport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

