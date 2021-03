Casasold sbarca a Piazza Affari il 18 marzo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) –, PMI innovativa operante nel settore dei servizi immobiliari, sbarcherà agiovedì 18. La società ha infatti comunicato di aver ricevuto il via libera da Borsa Italiana per l’ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia. L’operazione di IPO è avvenuta interamente in aumento di capitale attraverso il collocamento di 802.400 azioni al prezzo di 3,33 euro per azione per un controvalore di circa 2,7 milioni di euro. La società di Trento, grazie all’ausilio della piattaforma software proprietaria ottimizza il processo di ristrutturazione e vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e grandi dimensioni. Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale disarà rappresentato da 2.302.400 azioni ordinarie, con flottante pari ...