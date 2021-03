Cartastràccia | Max Stirner | l’individualismo eroico dell’alfiere dell’Io

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 16 marzo 2021), il libraio di Altaforte racconta MaxMilano, 16 mar – “Aspirate alla libertà? Folli! Prendetevi la forza, e la libertà verrà da sé”. Ci piace pensare che Benito Mussolini, in un suo discorso pubblicato su Il Popolo d’Italia il 12 dicembre 1919, quando definì Maxe Friedrich Nietzsche “dolomiti del pensiero”, avesse in mente questa frase de L’unico e la sua proprietà come orizzonte politico. Era l’innesco del secolo breve, la ruggente onda che avrebbe inondato le ideologie. Johann Caspar Schmidt da Bayreuth, città legata a doppio filo anche a Richard Wagner che trascorse gli anni finali della propria esistenza in questo centro abitato della Baviera settentrionale, trova i suoi natali filosofici sotto l’ombra del nome di Max. Il suo pensiero ha reso l’Io tutto lasciando il nulla ...