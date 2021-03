Cartabianca | ospiti stasera | 16 marzo 2021

(Di martedì 16 marzo 2021) Nuova puntata di, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer., 16, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: da lunedì l’Italia è tornata ad essere quasi tutta zona rossa o nella migliore delle ipotesi arancione. I contagi crescono e cresce il numero delle terapie intensive, che in molte regioni ha superato la soglia critica del 30%, mentre la campagna vaccinale procede ancora troppo lentamente (e con molti intoppi). Quando riuscirà l’Europa a immunizzare la maggior parte dei suoi cittadini, come stanno facendo la Gran Bretagna e gli Stati Uniti? E quando arriveranno nel nostro paese i tanto attesi soldi del Decreto ristori?di oggi, 16...

Con Bianca Berlinguer Bruno Vespa, Ilaria D'Amico e Simonetta Agnello Hornby. Torna stasera, alle 21.20 su Rai3, l'attualità politica di #di Bianca Berlinguer saranno Corrado Augias, giornalista e scrittore, Francesco Boccia, Partito Democratico, Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano, ...