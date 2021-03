Carlotta Dell’Isola molto spaventata | “Ho già contattato i miei avvocati”

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 16 marzo 2021)replica alle varie critiche ricevute dopo il GF Vip 5 Sia il pubblico che il conduttore del Grande Fratello Vip 5 sono rimasti particolarmente delusi del percorso diall’interno della casa più spiata d’Italia. La ragazza infatti, nei mesi rimasti lì dentro si è fatta vedere pochissimo ma una volta uscita ha iniziato a tuonare contro alcuni ex gieffini e addirittura ha replicato ad Alfonso Signorini. “Onestamente ci sono rimasta male per tutto quello che riguarda icapelli. Per ciò che hanno detto anche sui social, hanno creato il panico. Mai avrei immaginato che un’extension facesse parlare così tanto. Dai è scoppiato il delirio per le mie extension. La gente esagera, però non mi è piaciuto. Io sono la prima che si prende in giro da sola e sono ...