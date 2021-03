Capitan America “delle ferrovie”: la svolta LGBTQ+ di Cap (Di martedì 16 marzo 2021) Capitan America sta per spegnere le 80 candeline (sarà forse anche questo, in un certo senso un Easter Egg presente in Endgame?) e la Marvel Comics celebrerà l’ottantesimo anniversario del “primo vendicatore” con una nuovissima serie limitata (di 5 uscite) The United States Of Captain America, scritta da Christopher Cantwell e disegnata da Dale Eaglesham, affiancati da Joshua Trujillo e Jan Bazaldua. In questa nuova avventura Steve Rogers farà squadra con i “Cap” del passato, alla ricerca del suo scudo rubato e durante questo viaggio in lungo in largo per gli Stati Uniti il gruppo scoprirà che tantissime persone “comuni” hanno ereditato la volontà del Captano (simbolicamente il suo scudo) per difendere le loro comunità, piccole o grandi, a cominciare proprio da un nuovo eroe: Aaron Fischer. Captain America of ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021)sta per spegnere le 80 candeline (sarà forse anche questo, in un certo senso un Easter Egg presente in Endgame?) e la Marvel Comics celebrerà l’ottantesimo anniversario del “primo vendicatore” con una nuovissima serie limitata (di 5 uscite) The United States Of Captain, scritta da Christopher Cantwell e disegnata da Dale Eaglesham, affiancati da Joshua Trujillo e Jan Bazaldua. In questa nuova avventura Steve Rogers farà squadra con i “Cap” del passato, alla ricerca del suo scudo rubato e durante questo viaggio in lungo in largo per gli Stati Uniti il gruppo scoprirà che tantissime persone “comuni” hanno ereditato la volontà del Captano (simbolicamente il suo scudo) per difendere le loro comunità, piccole o grandi, a cominciare proprio da un nuovo eroe: Aaron Fischer. Captainof ...

