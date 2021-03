Cantiere Fisco | stop alle cartelle fino a 5mila euro

(Di martedì 16 marzo 2021) In settimana vedrà la luce il nuovo dl Sostegni. Verso il saldo e stralcio per gli atti dal 2000 al 2015

In settimana vedrà la luce il nuovo dl Sostegni. Verso il saldo e stralcio per gli atti dal 2000 al 2015...Fiscale' che da una parte metta alle spalle il sistema passato e dall'altra metta inil ... Infatti liberare ilda cartelle inesigibili consentirebbe allo stesso di liberare risorse e ...Il Decreto Sostegni non può più attendere: a invocare la sua approvazione sono tutti i partiti di maggioranza. E, dunque, tra giovedì e venerdì, il provvedimento da 32 miliardi di euro vedrà la luce: ...A febbraio Enea ha segnalato come grazie a questa misura i nuovi cantieri sono aumentati del 168,4%, passando da 1636 a 4391. E il valore dei lavori è stato incrementato del 160%, passando da 189 ...