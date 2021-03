Cannes, Spike Lee presidente di giuria (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Spike Lee sarà il presidente della giuria del festival di Cannes, in occasione della sua 74esima edizione dal 6 al 17 luglio 2021.“Durante i mesi di incertezza che abbiamo attraversato, Spike Lee non ha mai smesso di incoraggiarci. Questo sostegno sta finalmente arrivando a buon fine e non avremmo potuto sperare in una personalità più potente per tracciare i nostri tempi difficili”, afferma Pierre Lescure, presidente del Festival.“Il suo entusiasmo e la sua passione per il cinema ci hanno dato un'enorme carica di energia per preparare il grande Festival che tutti stavano aspettando. La festa sarà fantastica, semplicemente non vediamo l'ora!”, afferma Thierry Frèmaux, Delegato Generale.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) –Lee sarà ildelladel festival di, in occasione della sua 74esima edizione dal 6 al 17 luglio 2021.“Durante i mesi di incertezza che abbiamo attraversato,Lee non ha mai smesso di incoraggiarci. Questo sostegno sta finalmente arrivando a buon fine e non avremmo potuto sperare in una personalità più potente per tracciare i nostri tempi difficili”, afferma Pierre Lescure,del Festival.“Il suo entusiasmo e la sua passione per il cinema ci hanno dato un'enorme carica di energia per preparare il grande Festival che tutti stavano aspettando. La festa sarà fantastica, semplicemente non vediamo l'ora!”, afferma Thierry Frèmaux, Delegato Generale.(ITALPRESS).

Advertising

Agenzia_Ansa : Il regista americano Spike Lee sarà il presidente di giuria al Festival di Cannes. Doveva presiedere l'anno scorso… - RaiNews : 'Non avremmo potuto sperare in una personalità più potente per tracciare i nostri tempi difficili', ha detto il pre… - TgLa7 : Spike Lee presidente del Festival di Cannes. Doveva presiedere giuria edizione 2020 impedita da pandemia - CorriereCitta : Cannes, Spike Lee presidente di giuria - UniMoviesBlog : Il regista premio Oscar #SpikeLee è stato riconfermato come presidente di giuria del #FestivaldiCannes per l'edizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannes Spike Spike Lee sarà ancora il presidente della giuria del Festival di Cannes Spike Lee e il Festival di Cannes Come in parte ricordato anche dallo steso Spike Lee nel video qui sopra, il suo rapporto con il Festival di Cannes è speciale ed è iniziato nel 1986, quando ...

Il Festival di Cannes 2021 riparte dall'infaticabile Spike Lee ... intanto sappiamo che a giudicare i film sarà la stessa persona che doveva farlo un anno fa… Spike Lee (63 anni) con i figli Satchel e Jackson al Festival di Cannes 2018: i ragazzi sono stati ...

Cannes, Spike Lee presidente di giuria ROMA (ITALPRESS) – Spike Lee sarà il presidente della giuria del festival di Cannes, in occasione della sua 74esima edizione dal 6 al 17 luglio ...

Cannes 2021: il presidente di giuria sarà Spike Lee Il regista premio Oscar Spike Lee è stato riconfermato come presidente di giuria del Festival di Cannes per l’edizione 2021, l’annuncio è arrivato quest’oggi direttamente dalla direzione della celebre ...

Lee e il Festival diCome in parte ricordato anche dallo stesoLee nel video qui sopra, il suo rapporto con il Festival diè speciale ed è iniziato nel 1986, quando ...... intanto sappiamo che a giudicare i film sarà la stessa persona che doveva farlo un anno fa…Lee (63 anni) con i figli Satchel e Jackson al Festival di2018: i ragazzi sono stati ...ROMA (ITALPRESS) – Spike Lee sarà il presidente della giuria del festival di Cannes, in occasione della sua 74esima edizione dal 6 al 17 luglio ...Il regista premio Oscar Spike Lee è stato riconfermato come presidente di giuria del Festival di Cannes per l’edizione 2021, l’annuncio è arrivato quest’oggi direttamente dalla direzione della celebre ...