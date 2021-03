Cancellazioni e crisi economica Un milione di italiani non si è curato

(Di martedì 16 marzo 2021) Se è vero che bambini e ragazzi fanno parte di quella categoria che statisticamente si ammala meno di Covid è altrettanto vero che l'epidemia non ha cancellato le altre patologie più o meno gravi delle quali soffrono i ragazzi come ad esempio allergie, difetti della vista, problemi ortopedici, mal funzionamento della tiroide o infermità pediatriche. Eppure nell'anno della pandemia ottenere una visita medica per i minori è stata un'impresa che migliaia di famiglie hanno intrapreso portando a casa scarsi risultati. Una recente ricerca condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat su un campione rappresentativo della popolazione nazionale ha rivelato che tra marzo e dicembre 2020 circa 2,1 milioni di bambini e ragazzi si sono visti rimandare o annullare visite o esami medici. Questo significa che nei mesi caldi dell'epidemia 6 ragazzi su 10 hanno ricevuto una chiamata della struttura ...

Cancellazioni crisi

