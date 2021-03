Campania | riaprono gli alimentari nei mercati | c’è la deroga di De Luca

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Da stamattina hanno riaperto al pubblico i negozi die quelli di frutta e verdura siti all’interno dei. Non tutti però. Laal provvedimento di chiusura scattato sabato scorso riguarda – spiega l’ordinanza n.9 firmata ieri sera dal Presidente della RegioneVincenzo De– “i negozi/box siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, ove sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamente agli esercizi provvisti di accesso diretto alla rete idrica“. Di fatto il requisito dell’accesso diretto alla rete idrica sostituisce quello precedentemente richiesto nelle ordinanze 7 e 8 del 10 e 11 marzo scorso della disponibilità di un bagno individuale. Per effetto della novità hanno riaperto a Napoli i ...

